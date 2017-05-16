Исследование: МЮ является худшим клубом чемпионата Англии по соотношению цена-качество
16 мая 2017, 15:23
Согласно исследованию The Times, лучшим в рейтинге является лондонский "Тоттенхэм"
Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" стал худшей командой чемпионата Англии по соотношению цена-качество. Соответствующее исследование провело издание The Times.
Для определение места команд премьер-лиги в данной таблице бралось отношение опубликованного годового отчета по заработным платам в клубе к набранным в нынешнем сезоне первенства страны очкам. Самым успешным с этой точки зрения клубом оказался лондонский "Тоттенхэм", который обеспечил себе второе место в текущем сезоне чемпионата Англии и участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Второе место занял "Борнмут", третье - "Эвертон", пишет ТАСС.
Худшим клубом в данном рейтинге оказался "Манчестер Юнайтед", который по итогам нынешнего сезона может занять пятое или шестое место в турнирной таблице, также команда сыграет в финале Лиги Европы.
Чемпионат Англии завершится 21 мая. Ранее "Челси", одержав победу над "Вест Бромвичем", обеспечил себе звание чемпиона страны по итогам сезона.
Фото © EPA/PETER POWELL
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