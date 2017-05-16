Акимат Жамбылской области и ForteBank открыли новый офис областного филиала банка в г.Тараз

ForteBank на сегодняшний день является одним из наиболее устойчивых и динамично развивающихся банков страны, что подтверждается лидирующими позициями по уровню достаточности капитала, показателям ликвидности и динамике роста клиентов.

Аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев и Председатель Правления АО «ForteBank» Магжан Ауэзов приняли участие в презентации нового офиса областного филиала банка в г. Тараз.





В рамках презентации акимат и банк подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве по привлечению инвестиций и финансированию проектов в регионе.





«ForteBank на сегодняшний день является одним из наиболее устойчивых и динамично развивающихся банков страны, что подтверждается лидирующими позициями по уровню достаточности капитала, показателям ликвидности и динамике роста клиентов. Мы приветствуем открытие нового офиса банка в Жамбылской области и уверены, что наше сотрудничество будет способствовать дальнейшему экономическому развитию региона», - сказал в своем выступлении Аким области Карим Кокрекбаев.









«Жамбылская область для нас - стратегически важный регион. В настоящее время филиал банка предоставляет свои услуги более чем 26000 физическим и 2000 юридическим лицам. Существующий кредитный портфель предприятиям малого бизнеса и физическим лицам уже превышает 11 млрд. тенге. Открытие нового областного филиала является подтверждением планов банка по развитию в регионе. Подписание Меморандума сегодня должно дать дополнительный импульс для роста кредитования в области» - отметил в своем докладе Магжан Ауэзов.









Ключевой составляющей стратегии банка является активное использование самых современных банковских технологий. Не секрет, что клиенты сегодня предпочитают все больше транзакций проводить с использованием специальных приложений на мобильных телефонах. ForteBank предлагает мобильное приложение, разработанное одним из лидеров европейского рынка - компанией Monitise, продуктами которой пользуются такие банки, как Santander, RBS, YapiKredi Bank, US Bank и другие.





Примечательно, что жители области являются одними из наиболее активных пользователей мобильного банкинга Forte. Количество пользователей с начала года выросло в пять раз.





Открытие нового отделения в городе Тараз является частью стратегии банка по рестайлингу филиалов и отделений по всему Казахстану. Отделения нового формата уже успешно работают и принимают клиентов в Астане, Алматы, Шымкенте, Каскелене, а в Кызылорде заложен первый камень будущего здания банка.



