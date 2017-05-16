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В прокуратуре Экибастуза заинтересовались логопедом, раздающим подзатыльники

16 мая 2017, 15:33

Материалы для принятия процессуального решения направлены в УВД Экибастуза.

Прокуратура Экибастуза взяла на контроль дело по нашумевшему видео, где логопед дает подзатыльники трехлетнему ребенку, передает pavlodarnews.kz.

Напомним, видео появилось на страничке «Полезный экибастузец» в Instagram. По нему видно, как взрослая женщина во время занятий с мальчиком, который не может говорить, дает ему подзатыльники. Ребенок падает, педагог, держа за руку ученика, садит его на место и как ни в чем не бывало продолжает занятие.

По информации пользователей соцсетей, «нестандартные методы воспитания» заметила бабушка, случайно заглянув в комнату во время 14-го по счету занятия. На 15-ом занятии мать ребенка решила проконтролировать процесс, подключив веб-камеру.

По словам прокурора города Берика Адамова, факт рукоприкладства логопеда находится на его личном контроле.

- К нам обратилась мать Анастасия Безукладникова, - поясняет Берик Адамов. - С учетом обстоятельств, запечатленных на видео и доводов заявителя, данный факт зарегистрирован в Книге учета и информации прокуратуры города. Материалы для принятия процессуального решения направлены в УВД Экибастуза.

По информации заместителя руководителя областного управления образования Ернура Дауенова, ведомство подобные случаи не курирует, поскольку логопед - частное лицо и занимается предпринимательской деятельностью на дому.

- Логопед работала в частной квартире, получала прибыль, платила налог. Отношения к управлению образования в данном случае нет, - сказал Ернур Дауенов, посоветовав обратиться за комментарием в региональное управление предпринимательства, торговли и туризма.

Однако в компетенцию и этого ведомства скандал с рукоприкладством логопеда не входит.

- Мы в курсе этого случая, к нам обращались из городского отдела образования, - говорит главный специалист управления Ризабек Темиров. - Но мы курируем только тех предпринимателей, которые работают в рамках государственных программ или по грантам. Услуги, предоставляемые на дому, к нам не относятся.

Фото: соцсети

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