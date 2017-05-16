Боец MMA нокаутировал соперника первым ударом на четвертой секунде боя

Поединок проходил в рамках мероприятия Pyramid Fights. Фаулеру противостоял Дилан Гофорт, однако он был отправлен на пол первым же ударом.

Боец ММА Джорждан Фаулер совершил один из самых быстрых нокаутов в истории данного вида спорта, чтобы нокаутировать противника на пол, ему потребовалось всего четыре секунды.









Поединок проходил в рамках мероприятия Pyramid Fights. Фаулеру противостоял Дилан Гофорт, однако он был отправлен на пол первым же ударом.

Фаулер, в активе которого до этого поединка было четыре победы и семь поражений в смешанных единоборствах, первым же ударом ногой попал в голову оппоненту. Гофорт (две победы, одно поражение) после этого упал на настил ринга и не смог самостоятельно подняться.



