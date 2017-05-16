Боец MMA нокаутировал соперника первым ударом на четвертой секунде боя
16 мая 2017, 15:36
Поединок проходил в рамках мероприятия Pyramid Fights. Фаулеру противостоял Дилан Гофорт, однако он был отправлен на пол первым же ударом.
Боец ММА Джорждан Фаулер совершил один из самых быстрых нокаутов в истории данного вида спорта, чтобы нокаутировать противника на пол, ему потребовалось всего четыре секунды.
Поединок проходил в рамках мероприятия Pyramid Fights. Фаулеру противостоял Дилан Гофорт, однако он был отправлен на пол первым же ударом.
Фаулер, в активе которого до этого поединка было четыре победы и семь поражений в смешанных единоборствах, первым же ударом ногой попал в голову оппоненту. Гофорт (две победы, одно поражение) после этого упал на настил ринга и не смог самостоятельно подняться.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com