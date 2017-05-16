Поправки по вопросам обороны и воинской службы рассмотрели в Сенате
16 мая 2017, 15:37
Расширяются функции Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил РК, органов военного управления.
На расширенном заседании Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента депутаты рассмотрели в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы», сообщает Zakon.kz.
Законопроект разработан в целях совершенствования действующего законодательства в сфере воинской службы и обороны, путем устранения правовых пробелов, исключения противоречий между нормами права различных законодательных актов, а также в целях обеспечения гарантий социальной и правовой защиты военнослужащих.
Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в Трудовой кодекс и 19 законов Республики Казахстан. Так, поправками регламентируется порядок предоставления жилища военнослужащим Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов.
Расширяется состав оборонного заказа за счет включения в него фундаментальных и прикладных научных исследований в области обороны и национальной безопасности государства, оборудования для производства и испытания товаров (продукции) военного и двойного назначений. При этом выбор исполнителей оборонного заказа будет осуществляться только из числа организаций, включенных в реестр отечественных товаропроизводителей и поставщиков работ и услуг.
Органы национальной безопасности наделяются правом получать необходимую информацию, в том числе, через электронные информационные ресурсы, которые предоставляются из информационных систем государственных органов и организаций.
Расширяются функции Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, органов военного управления.
Закрепляются виды Вооруженных Сил и компетенции их командований, регулируется порядок назначения, перемещения и увольнения сотрудников и военнослужащих специальных государственных органов.
Уточняются компетенции Правительства РК и местных исполнительных органов в военное время и период введения военного положения.
Документ передан на рассмотрение Палаты.
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