Поправки по вопросам обороны и воинской службы рассмотрели в Сенате

На расширенном заседании Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента депутаты рассмотрели в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы», сообщает Zakon.kz.

Законопроект разработан в целях совершенствования действующего законодательства в сфере воинской службы и обороны, путем устранения правовых пробелов, исключения противоречий между нормами права различных законодательных актов, а также в целях обеспечения гарантий социальной и правовой защиты военнослужащих.

Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в Трудовой кодекс и 19 законов Республики Казахстан. Так, поправками регламентируется порядок предоставления жилища военнослужащим Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов.

Расширяется состав оборонного заказа за счет включения в него фундаментальных и прикладных научных исследований в области обороны и национальной безопасности государства, оборудования для производства и испытания товаров (продукции) военного и двойного назначений. При этом выбор исполнителей оборонного заказа будет осуществляться только из числа организаций, включенных в реестр отечественных товаропроизводителей и поставщиков работ и услуг.

Органы национальной безопасности наделяются правом получать необходимую информацию, в том числе, через электронные информационные ресурсы, которые предоставляются из информационных систем государственных органов и организаций.

Расширяются функции Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, органов военного управления.

Закрепляются виды Вооруженных Сил и компетенции их командований, регулируется порядок назначения, перемещения и увольнения сотрудников и военнослужащих специальных государственных органов.

Уточняются компетенции Правительства РК и местных исполнительных органов в военное время и период введения военного положения.

Документ передан на рассмотрение Палаты.