Поиски пропавшего два года назад 17-летнего парня возобновились в Павлодаре

В Павлодаре объявили о возобновлении поисков 17-летнего Алишера Молдажанова, пропавшего почти два года назад, передаёт корреспондент МИА « передаёт корреспондент МИА « Казинформ ».





О возобновлении поисков юноши объявили его родственники, которые полагают, что он мог оказаться в рабстве. «Может его кто-нибудь удерживает, как бомжа, Алишера увезли куда-то, где много зелени. Там говорят, что собак много, и он как будто как бомж работает. А вечером грязный и обросший, ложится на кровать железную», - рассказали родители Молдажанова, сославшись на информацию от экстрасенсов. В день, когда Алишер пропал, он отправился на прогулку к речке Усолка в Павлодаре. Больше о нём никто ничего не слышал и не знает. Тогда Молдажанову было 15 лет. Одновременно уже полторы недели разыскивают без вести пропавшую 65-летнюю Юлию Бутолину из села Кызылжар Иртышского района.





«Никаких документов при себе баба Юлия не имела. У нее была только незначительная сумма денег. Дальнейшая судьба бабушки не известна», - рассказали волонтёры, устроившие поиски женщины.





Один из близких бабушки рассказал, что Юлия Бутолина уехала в Павлодар 5 мая утром. Водитель машины рассказал, что довёз её до автовокзала. Полиция после обращения родных возбудила розыскное дело. Известно, что пожилая женщина страдает потерей памяти.





«Конечно, она заблудилась. В прошлом году мы тоже подавали в розыск, она также уехала в город, и ходила три дня там пешком. И дошла аж до Лебяжьего (ныне - село Акку), где-то от города 150 километров. Зашла в чей-то дом, хорошо, что ориентировка уже пришла и люди позвонили участковому. Они по ориентировке узнали и сообщили нам. Вот так вот нашли мы её. И она ходила до такой степени, что у неё на ногах кожа стерлась. Это из-за того, что столько дней она пешком ходила», - сообщил близкий ей человек.







