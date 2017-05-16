9 экзотических сортов хлеба, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни

Сегодня практически в любом супермаркете предлагается огромный ассортимент хлебобулочных изделий на любой вкус. Но всё же есть по-настоящему эксклюзивные сорта хлеба, которые можно найти только в определённых пекарнях в разных точках мира. Но попробовать этот хлеб точно стоит! Об этом сообщает Об этом сообщает Novate.ru





1. Сладкие булочки-единорожки









Пекарня El Bolillo Bakery в Хьюстоне выпустила булочки «Единорог», которые раскрашены карамелью во все цвета радуги. Необычный хлеб явно пришелся по вкусу покупателям — его буквально сметают с полок.

2. Самый дорогой хлеб в мире









В 2014 году испанская пекарня Pan Piña выпустила хлеб по £ 93 ($ 120) за буханку. Каждая 400-граммовая буханка была сделана из пшеничной муки, полбы и обезвоженного меда. А стоила она столько, потому что была посыпана 250мг золотой пыли сверху.

3. Хлеб Рей из «Звездные войны: Пробуждение Силы»







Теперь в течение пяти минут любой желающий может сделать себе странный, зеленоватый хлеб, который Рей готовила в фильме «Звездные войны: Пробуждение Силы». Что интересно, хлеб в фильме - не компьютерная графика, а был сделан на самом деле и являлся полностью съедобным.

4. Хлебные головы







Тайский художник Киттиват Унарром прославился тем, что выпекает хлеб в виде различных частей тела человека на различных стадиях разложения. В результате у него получается нечто настолько реалистичное, что на такой хлеб даже смотреть нельзя без содрогания.

5. Консервированный хлеб









Бостонский коричневый хлеб (Boston Brown Bread) производится компанией B & M Baked Beans в штате Мэн, и также известен как «хлеб в банке». Это сверхплотный, темно-коричневый хлеб из пшеничной и ржаной муки, который слегка пряный на вкус и влажноватый по консистенции, а также подслащен мелассой.

6. Хлеб «Помпеи»







Сегодня этот хлеб твердый как камень, и это неудивительно, ведь он был сделан в первом веке нашей эры в Помпеях. А сохранилась эта буханка на протяжении веков в вулканическом пепле Везувия. Маркировка, видимая на верхушке буханки, сделана римской пекарней, которая подобным образом предотвращала подделки. На штампе видна надпись: «Собственность Целера, Раба К. Грания Вера».

7. Хлеб из сверчковой муки







Интересно, многие ли люди отважились бы съесть это. Популярность муки из сверчков сегодня постоянно растет, несмотря на то что она дороже, чем обычная мука ($ 1 за унцию (30 г.) по сравнению с $ 1 за фунт (450 г.). Сверчкам требуется в шесть раз меньше корма, чем крупному рогатому скоту, а мука из этих насекомых имеет на 15% больше железа , чем шпинат, и в два раза больше белка, чем говядина.

8. Хлеб из древесного угля









Активированный уголь, как известно, придает почти любой еде смоляно-черный оттенок. Он также, как предполагается, полезен для здоровья, поскольку выводит токсины из организма, подавляет желудочно-кишечные расстройства и облегчает похмелье. К сожалению для пекарей, в Европе активированный уголь считается пищевым красителем (E153 Carbon Black), добавление которых в выпечку запрещено в соответствии с законодательством ЕС. Тем не менее, итальянцы продают такие буханки не как хлеб, а как лекарство, тем самым обойдя закон.

9. Булочка и менструальный цикл







Очередная выпечка появилась в результате сотрудничества между сетью японских магазинов Circle K-Sunkus и сайтом Luna Luna. Булочка Luna Luna с наполнителем из клубнично-молочного крема сделана из розового теста и украшена логотипом сайта в виде кролика. А самое необычное в этой булочке то, что Luna-Luna является сайтом для отслеживания менструального цикла. Поэтому несложно догадаться, что означают различные оттенки розового и красного цвета.





