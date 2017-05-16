Метрологи провели семинар о роли измерений в развитии транспортной отрасли

Сегодня в Астане состоялся международный семинар на тему «Измерения для транспорта», приуроченный празднованию Всемирного дня метрологии.

Семинар организован Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (КТРМ МИР РК), РГП «Казахстанский институт метрологии» совместно с АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы».

Участниками семинара стали государственные органы, международные эксперты - представители международных и региональных метрологических организаций: Международного бюро законодательной метрологии, Международного бюро мер и весов, региональных метрологических организаций стран Евразии, Африки и Америки.

Ежегодно международные организации по метрологии объявляют тему и девиз празднования Всемирного дня метрологии. В текущем году в центре внимания - роль измерений в развитии транспортной отрасли.

Представители национальных метрологических учреждений ознакомили участников о проводимой работе, по созданию и валидации новых измерительных технологий, для потребности отраслей экономики любого уровня и сложности, а именно такие инновации как баки для водородного топлива, электромобили или топливосберегающие пассажирские самолеты нового поколения.

В число наиболее востребованных измерений для транспорта вошли скоростные измерения грузовых контейнеров, позволяющие обеспечить безопасность перевозок на морском грузовом транспорте. Также на сегодняшний день важны надежные измерения химического состава выхлопных газов, используемые при осуществлении контроля над уровнем загрязнений окружающей среды.

Данный семинар позволил обратить внимание широкого круга общественности на важную роль метрологии в развитии отраслей экономики и обсудить актуальные вопросы метрологического обеспечения, обменяться опытом, а также поощрить ведущих метрологов отраслей за профессиональные достижения.

По окончанию семинара были объявлены результаты Казахстанского конкурса «2017 жылдың Үздік өлшеу құралы» («Лучший измерительный прибор года»).