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Рейс Air Astana из Пекина в Астану задержали

16 мая 2017, 16:03

Неисправности пытаются устранить.

Самолёт авиакомпании Air Astana не может покинуть Пекинский аэропорт. Рейс по маршруту Пекин - Астана должен был вылететь в казахстанскую столицу сегодня ночью в 02:55. Однако по технической причине его отложили, передает телеканал "Хабар".

Вылет эйрбаса запланирован на 23:55 по времени Пекина. Об этом сообщил менеджер по корпоративным коммуникациям компании Air Astana Тлек Абдрахимов.

Сейчас неисправности пытаются устранить. А тем временем, 118 пассажиров рейса размещены в гостинице.

Это не первый случай задержки рейсов в компании Air Astana. С начала этого года подобные инциденты происходили с рейсами в Дубай, Душанбе, Бишкек и по ряду внутренних направлений.

Фото: khabar.kz

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