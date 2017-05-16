Рейс Air Astana из Пекина в Астану задержали

Самолёт авиакомпании Air Astana не может покинуть Пекинский аэропорт. Рейс по маршруту Пекин - Астана должен был вылететь в казахстанскую столицу сегодня ночью в 02:55. Однако по технической причине его отложили , передает , передает телеканал "Хабар"





Вылет эйрбаса запланирован на 23:55 по времени Пекина. Об этом сообщил менеджер по корпоративным коммуникациям компании Air Astana Тлек Абдрахимов.





Сейчас неисправности пытаются устранить. А тем временем, 118 пассажиров рейса размещены в гостинице.





Это не первый случай задержки рейсов в компании Air Astana. С начала этого года подобные инциденты происходили с рейсами в Дубай, Душанбе, Бишкек и по ряду внутренних направлений.



