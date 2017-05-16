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Франция оштрафовала Facebook за сбор данных пользователей

16 мая 2017, 16:16

Изменений в работе, на которых настаивала французская сторона, не произошло, соцсеть оштрафовали на 150 тысяч евро.

Национальная комиссия по информационным технологиям и свободе Франции (Commission nationale de l'informatique et des libertes, CNIL) оштрафовала социальную сеть Facebook на 150 тысяч евро, говорится в коммюнике регулятора, сообщает РИА Новости.

"Вслед за объявлением в 2015 году Facebook об изменениях в политике использования данных, CNIL осуществляла контроли на местах и онлайн с тем, чтобы проконтролировать соблюдение закона о защите данных", — говорится в заявлении.

В результате проверок были выявлены многочисленные нарушения этого закона. В частности, "Facebook использовал личные данные для адресной рекламы", отмечает регулятор.

В январе 2016 года руководство CNIL предложило Facebook исправить недочеты в течение трех месяцев. Позднее этот срок был продлен. Однако изменений в работе, на которых настаивала французская сторона, не произошло.

Виктория Иванова
Фото © РИА Новости . Наталья Селиверстова

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