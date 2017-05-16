В Алматы при долге по налогу в 1 млн тенге владелец авто смог снять ее с учета

Прокуратура Жетысуского района города Алматы проверяется факт снятия с регистрации автотранспортного средства марки «Toyota Land Cruiser» без оплаты налоговой задолженности, сообщает Zakon.kz.





«Управление государственных доходов по Жетысускому району г.Алматы обратилось в суд с иском к Балаеву Г.А. о взыскании задолженности по налогу на транспорт. При рассмотрении дела судом установлено, что Балаев Г.А. имеет задолженность по налогу на вышеуказанный транспорт за период с 2012-2015 года в размере 1 133 899 тенге, - сообщили в прокуратуре. - В ходе судебного разбирательства представитель Специализированного центра обслуживания населения Алматы пояснил, что вышеуказанная автомашина в 2016 году была снята с учета».





При этом поясняется, что согласно приказу Министра внутренних дел РК от 14.04.2015 года «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» специалисты Цона должны проверять документы обратившихся к ним граждан для снятия с учета автомашин, в том числе удостоверение личности, транспортное средство и документы на транспортное средство, а также документ подтверждающий об уплате налога на транспортное средство.





Однако как установлено в суде, несмотря на наличие налоговой задолженности сотрудниками специализированного центра обслуживания населения для автомобилистов Алматы автобиль был снят с регистрационного учета по неизвестным обстоятельствам.

По результатам рассмотрения гражданского дела, на основании ходатайства участвовавшего прокурора по данному делу Жетысуским районным судом для принятия соответствующих мер вынесено частное определение.

«В настоящее время прокуратурой района по данному факту проводится проверка», – сообщил начальник отдела прокуратуры Жетысуского района Аман Умаров.



