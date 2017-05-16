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Определена минимальная масса звезды

16 мая 2017, 16:19

Американские астрофизики оценили минимально возможную массу звезды.

Препринт исследования доступен в электронной библиотеке arXiv.org, кратко о нем сообщает издание New Scientist, передает Lenta.ru.

Согласно оценкам ученых, объекты, которые в 15 раз легче Солнца (или в 70 раз тяжелее Юпитера), все еще могут производить достаточно энергии, чтобы светить в течение триллионов лет и считаться звездами.

В этом случае в недрах таких светил по прежнему будут протекать термоядерные реакции, что отличает их от коричневых карликов — небесных тел, занимающих промежуточное положение между звездами и планетами.

К подобным выводам астрофизики пришли, измерив массу 37 красных (самых легких и тусклых звезд) и коричневых карликов. Это позволило установить нижнее ограничение на массу звезды, которое оказалось меньше, чем считалось ранее.

Изображение: NASA / JPL-Caltech

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