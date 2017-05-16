Определена минимальная масса звезды

Препринт исследования доступен в электронной библиотеке arXiv.org, кратко о нем сообщает издание New Scientist,

Согласно оценкам ученых, объекты, которые в 15 раз легче Солнца (или в 70 раз тяжелее Юпитера), все еще могут производить достаточно энергии, чтобы светить в течение триллионов лет и считаться звездами.

В этом случае в недрах таких светил по прежнему будут протекать термоядерные реакции, что отличает их от коричневых карликов — небесных тел, занимающих промежуточное положение между звездами и планетами.





К подобным выводам астрофизики пришли, измерив массу 37 красных (самых легких и тусклых звезд) и коричневых карликов. Это позволило установить нижнее ограничение на массу звезды, которое оказалось меньше, чем считалось ранее.