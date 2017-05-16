В 400 км от Алматы зафиксировано землетрясение
16 мая 2017, 16:22
Магнитуда MPV 5.8.
Сейсмологами ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 16 мая в 15 час 07 мин 15 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 417 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz
Энергетический класс землетрясения 12.4.
Магнитуда MPV 5.8.
Координаты эпицентра 42.13° с.ш. 72.03° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: the-day-x.ru
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