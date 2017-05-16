На Украине заблокировали доступ к «Яндексу» и «ВКонтакте»

На Украине закрыли доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам компании «Яндекс», передает Lenta.ru.

Текст документа опубликован на официальном сайте президента Украины.

Отмечается, что заблокированы все сервисы «Яндекса».

Доступ к соцсетям закрыт в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Mail.ru жители Украины тоже не смогут воспользоваться.

Также под санкции попали сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Кроме того, в документе говорится об ограничениях на вещание, а также о блокировании активов российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ.

Санкции введены в действие сроком на три года.

Ограничения введены в рамках вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».