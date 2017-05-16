Пресс-секретари госорганов обучились взаимодействию с населением в соцсетях

По итогам семинара будет создана онлайн-платформа для обмена мнениями и опытом между участниками, планируется разработать аналитические публикации - кейс-стади по развитию взаимодействия с общественностью в социальных сетях.

Региональный хаб в сфере госслужбы в Астане совместно с Министерством информации и коммуникаций РК провел семинар-практикум на тему «Стратегические цифровые коммуникации государственных органов».





«Госорганы начинают работать в квазиконкурентной среде и в этом контексте особенно важным становится эффективное использование инструментов цифровых коммуникаций», - сказал Председатель Управляющего комитета Регионального хаба Алихан Байменов.









Управляющий партнер и старший консультант Центра передового опыта по маркетингу в гос. секторе Канады (CEPSM) Майк Куджаский представил результаты исследования по цифровым тенденциям в мире и регионе за 2017 год. «Если в 2005 году еще не существовало понятие социальные медиа, сейчас в мире 38% населения являются активными пользователями соцсетей. Среди глобальных социальных платформ первое место занимает Facebook - 25% населения. В Казахстане 17% населения активно пользуются социальными сетями», - отметил он.





Практикум проводился в поддержку реализации Плана Нации в информационном сопровождении и продвижении пяти институциональных реформ и идеи казахстанской идентичности в СМИ, и социальных сетях.









В работе семинара приняли участие около 30 пресс-секретарей центральных госорганов и акиматов областей Казахстана. Участникам представили «Практическое руководство по стратегическому присутствию в социальных сетях», разработанное CEPSM на основе канадского опыта в области коммуникации.





По итогам семинара будет создана онлайн-платформа для обмена мнениями и опытом между участниками, планируется разработать аналитические публикации - кейс-стади по развитию взаимодействия с общественностью в социальных сетях.









Дополнительная информация в пресс-центре Астанинского Регионального хаба в сфере госслужбы по тел :+77172 69-65-44 (вн.2507),+77013436376.



