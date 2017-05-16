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Багытжан Кожраков вошел в совет директоров Евразийского банка

 

Акционер Евразийского банка, АО «Евразийская финансовая компания», 12 мая принял решение об избрании в состав совета директоров банка Кожракова Багытжан Айтжановича. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.

«Установлен срок полномочий члена совета директоров „Евразийского банка» Кожракова Багытжана Айтжановича — на период полномочий действующего состава совета директоров банка», — говорится в сообщении.

Состав совета директоров банка с 12 мая 2017 года с учетом внесенных в него изменений:

— Машкевич Александр;

— Шодиев Патох;

— Ибрагимов Шухрат Алиджанович;

— Уманов Борис Григорьевич;

— Логинов Павел Вячеславович;

— Кожраков Багытжан Айтжанович;

— Радостовец Николай Владимирович;

— Розманова Ольга Вадимовна;

— Боуэн Давид Алан

 

16 мая 2017, 16:42
Источник, интернет-ресурс: Делового портала «Капитал»

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