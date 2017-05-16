Багытжан Кожраков вошел в совет директоров Евразийского банка
Акционер Евразийского банка, АО «Евразийская финансовая компания», 12 мая принял решение об избрании в состав совета директоров банка Кожракова Багытжан Айтжановича. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.
«Установлен срок полномочий члена совета директоров „Евразийского банка» Кожракова Багытжана Айтжановича — на период полномочий действующего состава совета директоров банка», — говорится в сообщении.
Состав совета директоров банка с 12 мая 2017 года с учетом внесенных в него изменений:
— Машкевич Александр;
— Шодиев Патох;
— Ибрагимов Шухрат Алиджанович;
— Уманов Борис Григорьевич;
— Логинов Павел Вячеславович;
— Кожраков Багытжан Айтжанович;
— Радостовец Николай Владимирович;
— Розманова Ольга Вадимовна;
— Боуэн Давид Алан
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