Forbes назвал самых успешных российских режиссеров

Первое место в списке с большим отрывом от остальных занял Тимур Бекмамбетов. Его общий финансовый показатель составляет 430 млн долларов. Самым кассовым фильмом Бекмамбетова стала картина «Особо опасен», в которой снялись Анджелина Джоли, Морган Фримен и Джеймс Макэвой,

Вторым стал Леван Габриадзе, запомнившийся зрителю по триллеру «Убрать из друзей». Доход от его фильмов составил 79,3 млн долларов. Тройку лидеров замыкает Фёдор Бондарчук. Его фильмы принесли 69 млн долларов, а самой кассовой стала лента «Сталинград».





В топ-20 также вошли Николай Лебедев («Волкодав»), Дмитрий Дьяченко («О чем еще говорят мужчины»), Жора Крыжовников («Горько!»), Марюс Вайсберг («Любовь в большом городе 3»), Андрей Кравчук («Адмиралъ») и другие.





Эксперты Forbes отметили, что главным критерием выбора был исключительно коммерческий успех фильмов, а не их художественная ценность. Поэтому в список не попали многие российские режиссеры, признанные мировым киносообществом.