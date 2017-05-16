Forbes назвал самых успешных российских режиссеров
16 мая 2017, 16:46
Журнал Forbes составил первый список 20 самых коммерчески успешных российских режиссеров.
Первое место в списке с большим отрывом от остальных занял Тимур Бекмамбетов. Его общий финансовый показатель составляет 430 млн долларов. Самым кассовым фильмом Бекмамбетова стала картина «Особо опасен», в которой снялись Анджелина Джоли, Морган Фримен и Джеймс Макэвой, пишет телеканал НТВ.
Вторым стал Леван Габриадзе, запомнившийся зрителю по триллеру «Убрать из друзей». Доход от его фильмов составил 79,3 млн долларов. Тройку лидеров замыкает Фёдор Бондарчук. Его фильмы принесли 69 млн долларов, а самой кассовой стала лента «Сталинград».
В топ-20 также вошли Николай Лебедев («Волкодав»), Дмитрий Дьяченко («О чем еще говорят мужчины»), Жора Крыжовников («Горько!»), Марюс Вайсберг («Любовь в большом городе 3»), Андрей Кравчук («Адмиралъ») и другие.
Эксперты Forbes отметили, что главным критерием выбора был исключительно коммерческий успех фильмов, а не их художественная ценность. Поэтому в список не попали многие российские режиссеры, признанные мировым киносообществом.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Загрузка...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858921-40a9dfe62ed28d999c48b4fcd2505ca0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...