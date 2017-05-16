Коллеги поздравили Владимира Божко с днем рождения

Во вторник в мажилисе проходит расширенное заседание фракции "Народные коммунисты", посвященное мерам по устойчивому управлению водным хозяйством РК.

"Уважаемые товарищи! Сегодня у Владимира Карповича день рождения. У коммунистов было принято всегда дарить на день рождения книгу", — сказал Косарев на заседании, вручая подарок Владимиру Божко.



