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Коллеги поздравили Владимира Божко с днем рождения

16 мая 2017, 17:01

Фракция "Народных коммунистов" подарила вице-спикеру мажилиса книгу.

Вице-спикера мажилиса Владимира Божко поздравили с днем рождения. Депутат, руководитель фракции "Народные коммунисты" Владислав Косарев подарил имениннику книгу.

Во вторник в мажилисе проходит расширенное заседание фракции "Народные коммунисты", посвященное мерам по устойчивому управлению водным хозяйством РК.

"Уважаемые товарищи! Сегодня у Владимира Карповича день рождения. У коммунистов было принято всегда дарить на день рождения книгу", — сказал Косарев на заседании, вручая подарок Владимиру Божко.

"Это книга с намеком — "Чудеса цивилизации". Спасибо большое", — в свою очередь поблагодарил Божко.

Генерал-лейтенант Владимир Божко родился 16 мая 1949 года в городе Алматы. В разные годы занимал должности заместителя председателя КНБ РК, министра по чрезвычайным ситуациям РК. На парламентских выборах 2016 года был избран депутатом мажилиса. За особые заслуги перед Отечеством награжден орденами "Барыс" І степени, "Айбын" ІІ степени, 43 медалями СССР, Республики Казахстан и зарубежных стран.

Источник: Sputnik Казахстан

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