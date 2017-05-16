Коллеги поздравили Владимира Божко с днем рождения
16 мая 2017, 17:01
Фракция "Народных коммунистов" подарила вице-спикеру мажилиса книгу.
Вице-спикера мажилиса Владимира Божко поздравили с днем рождения. Депутат, руководитель фракции "Народные коммунисты" Владислав Косарев подарил имениннику книгу.
Во вторник в мажилисе проходит расширенное заседание фракции "Народные коммунисты", посвященное мерам по устойчивому управлению водным хозяйством РК.
"Уважаемые товарищи! Сегодня у Владимира Карповича день рождения. У коммунистов было принято всегда дарить на день рождения книгу", — сказал Косарев на заседании, вручая подарок Владимиру Божко.
"Это книга с намеком — "Чудеса цивилизации". Спасибо большое", — в свою очередь поблагодарил Божко.
Генерал-лейтенант Владимир Божко родился 16 мая 1949 года в городе Алматы. В разные годы занимал должности заместителя председателя КНБ РК, министра по чрезвычайным ситуациям РК. На парламентских выборах 2016 года был избран депутатом мажилиса. За особые заслуги перед Отечеством награжден орденами "Барыс" І степени, "Айбын" ІІ степени, 43 медалями СССР, Республики Казахстан и зарубежных стран.
Источник: Sputnik Казахстан
Загрузка...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858923-917e839cc279c22dbe055d9c0ebea071
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...