Telegram могут заблокировать в России

Администраторы и пользователи мессенджера обратились к Павлу Дурову с петицией.

Администраторы российских Telegram-каналов и пользователи Telegram обратились к Павлу Дурову с петицией — в ней они просят создателя Telegram не допустить блокировки сервиса в России. Петиция опубликована на change.org.

С начала мая 2017 г. в России начались блокировки мессенджеров, не предоставивших сведения о себе для реестра организаторов распространения информации (ОРИ), отмечают авторы документа. Запросы о включении в реестр рассылает Роскомнадзор, напоминают они.

Такой запрос, как утверждают авторы документа, ведомство направило и в Telegram. «По нашим данным, Роскомнадзор до сих пор не получил от команды Telegram никакого ответа. По закону они должны сделать еще один запрос, и если ответа снова не будет, то ведомство заблокирует мессенджер», — сообщили авторы петиции. Сооснователь Combot (сервис для аналитики групповых чатов) Федор Скуратов, один из авторов документа, подтвердил «Ведомостям», что петиция коллективная и авторам каналов известно об отправке Роскомнадзором письма в Telegram.

Обращение к Дурову авторы каналов объяснили тем, «что обращаться с просьбами к государственным ведомствам бесполезно: они выполняют приказы и исполняют законы, какими бы эти законы ни были».

Отметим, что в начале мая Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), LINE, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский тогда пояснял, что в России будет ограничен доступ не только к сайтам этих мессенджеров, но и к их приложениям. Технически они будут удалены из магазинов приложений либо заблокированы операторами. Ампелонский тогда говорил, что по закону организаторы распространения информации (в том числе мессенджеры) обязаны предоставлять по требованию Роскомнадзора контактные данные, необходимые для внесения в соответствующий реестр.

Между тем человек, знакомый с несколькими авторами каналов, сообщил, что администраторам Telegram известно о возможной блокировке и они предупредили об этом администраторов каналов.

Российская аудитория активных пользователей Telegram по итогам января 2017 года достигла 6 млн человек, подсчитывали в Combot. Примерно 60% от всех скачавших приложение в России и около 6% от мировой базы активных пользователей сервиса. Больше всего активных пользователей у мессенджера в Иране — 35−40 млн человек.