Интерпол получил ордер на арест экс-президента Сербии и Черногории
16 мая 2017, 17:07
Об этом сообщило национальное телевидение республики RTCG со ссылкой на судебные органы.
Национальное бюро Интерпола Черногории во вторник по решению суда выписало ордер на международный розыск и арест бывшего президента союзного государства Сербия и Черногория Светозара Маровича, передает РИА Новости.
Марович был приговорен Высшим судом в Подгорице в сентябре 2016 года к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за злоупотребление служебным положением и коррупцию. Также 61-летний политик и бизнесмен должен был возместить ущерб государству в размере 1,1 миллиона евро и пожертвовать 100 тысяч евро на благотворительность. Однако исполнение наказание было отложено в связи с жалобами подсудимого на состояние здоровья. Уже долгое время Марович, по данным СМИ, находится в Белграде "на лечении".
"Ордер выдан с целью обнаружения и доставки осужденного Светозара Маровича к месту отбытия назначенного наказания сроком три года и девять месяцев в тюрьме Спуж по вступившему в силу приговору Высшего суда в Подгорице за два эпизода злоупотребления служебным положением путем подстрекательства и продолжительного организованного преступного деяния", — цитирует телеканал председателя основного суда в городе Котор Бранко Вучковича.
Маровичу, членам его семьи и приближенным вменялись многочисленные махинации с продажей государственной земли и злоупотребления при строительстве многих инфраструктурных объектов в популярном курорте Будва. В итоге экс-политик взял всю вину на себя, а вынесенный ему вердикт стал следствием сделки с прокуратурой о признании вины в обмен на смягчение приговора.
Светозар Марович был единственным президентом союза Сербии и Черногории с момента его формирования в 2003 году до распада в 2006 году. Долгое время он считался одним из самых влиятельных политиков Черногории, занимая место директора политического совета бессменно правящей в стране Демократической партии социалистов. Был задержан полицией в декабре 2015 года, спустя полгода временно выпущен на свободу, защита экс-политика заявляет о его серьезных проблемах со здоровьем.
Фото с сайта s1.hvylya.net
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