Интерпол получил ордер на арест экс-президента Сербии и Черногории

Национальное бюро Интерпола Черногории во вторник по решению суда выписало ордер на международный розыск и арест бывшего президента союзного государства Сербия и Черногория Светозара Маровича,

Марович был приговорен Высшим судом в Подгорице в сентябре 2016 года к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за злоупотребление служебным положением и коррупцию. Также 61-летний политик и бизнесмен должен был возместить ущерб государству в размере 1,1 миллиона евро и пожертвовать 100 тысяч евро на благотворительность. Однако исполнение наказание было отложено в связи с жалобами подсудимого на состояние здоровья. Уже долгое время Марович, по данным СМИ, находится в Белграде "на лечении".





"Ордер выдан с целью обнаружения и доставки осужденного Светозара Маровича к месту отбытия назначенного наказания сроком три года и девять месяцев в тюрьме Спуж по вступившему в силу приговору Высшего суда в Подгорице за два эпизода злоупотребления служебным положением путем подстрекательства и продолжительного организованного преступного деяния", — цитирует телеканал председателя основного суда в городе Котор Бранко Вучковича.