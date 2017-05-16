В 2017 году 15 компаний МСБ проверят на конкурентоспособность

Новый пилотный проект Фонда «Даму» - «Поддержка действующего бизнеса «Асылдар» предусматривает проведение диагностики предприятий малого и среднего бизнеса, определение сильных и слабых сторон и выявление проблем сдерживающих развитие компании. Участникам проекта по результатам диагностики будут выработаны так называемая Дорожная карта и план действий, а также предоставлены экспертный консалтинг, тренинговая поддержка, организация зарубежных миссий и рекомендации по получению финансовой поддержки.

Сбор заявок на участие в проекте «Асылдар» продлится по 24 мая 2017 г. После отбора участников начнется диагностика предприятий, разработка Дорожной карты развития, определение плана действий. Подведение итогов пилота состоится в конце 2017 года.

Диагностика предприятий малого и среднего бизнеса включает анализ текущего состояния компании, промышленный/технологический анализ, анализ производительности компании, Дорожная карта, план действий и рекомендации экспертов.

Экспертный консалтинг подразумевает услуги высококвалифицированных экспертов в области внедрения современной модели организации производства, передовых методов ведения бизнеса, маркетинга, повышения квалификации персонала при работе с новейшим оборудованием.

Также для участников проекта «Асылдар» предусмотрены индивидуальные тренинги или семинары по отраслевым или функциональным темам. Кроме этого, обучение предусмотрено и для топ-менеджеров малого и среднего бизнеса, которые участвуют в проекте.

Диагностика компаний, экспертный консалтинг, тренинги или семинары будут реализованы на условиях софинансирования, при котором 90% оплатит Фонда «Даму», 10% - участник проекта.

В рамках проекта «Асылдар» для участников, прошедших диагностику и внедривших рекомендации экспертов, могут быть организованы зарубежные миссии. Фонд «Даму» обеспечит подбор зарубежных предприятий для посещения участниками проекта.

Критерии отбора участников проекта:

Место регистрации претендента - гг. Астана, Алматы, Алматинская область, Восточно-Казахстанская область, Карагандинская область.

Вид деятельности участника - обрабатывающая промышленность.

Форма собственности - полностью частная и принадлежащая гражданину Республики Казахстан.

Бизнес участника должен действовать не менее трех последних лет.

Руководитель компании участника или его заместители должны иметь опыт управления субъектом предпринимательства не менее последних 5 лет.

Годовой оборот компании должен быть - не менее 300 тыс. МРП.

Численность работников - не менее 15 человек.

«Наш новый проект «Поддержки действующего бизнеса «Асылдар» начал действовать в пилотном режиме. Мы проанализировали зарубежный опыт в этом направлении и остановились на положительном опыте «Корпорации развития МСБ Республики Корея». Как известно, МСБ Кореи приносит львиную долю ВВП страны. Мы также стремимся к тому, чтобы наш малый и средний бизнес был конкурентоспособным и прогрессивным. Для этого, нами был разработан проект, который позволит провести диагностику «болезней» бизнеса, подобрать им соответствующий «рецепт лечения» в виде дорожной карты развития клиентов, сформировать план, провести тренинги и семинары и подобрать лучшие предприятия за рубежом. Все это приведет к повышению эффективности производства, снижению себестоимости услуг или продукции, улучшению качества услуг или товаров, рентабельности и, в конечном результате, к повышению конкурентоспособности бизнеса», - сказал Управляющий директор-член правления Фонда «Даму» Габит Лесбеков.