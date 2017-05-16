Жестокое предложение руки и сердца с больничной койки сделал казахстанец своей возлюбленной
16 мая 2017, 17:22
Видео уже посмотрели более 36 тыс.пользователей.
Казахстанцы проявляют все больше креатива, причем где нужно и где совсем не нужно. Так, в одном из городов, неизвестно в каком точно, сняли видео "необычного" предложения руки и сердца. Видео появилось на паблике videogram_kaz в Instagram, передает Zakon.kz
На кадрах, якобы больной парень лежит в больничной палате весь перевязанный и покрытый простыней, а рядом у постели "больного" убитая горем рыдает его возлюбленная и вдруг Ромео оживает и бросает к ногам своей дорогой Молдир букет, ну и свое - руку и сердце, девушка же после такого жесткого развода долго еще не может прийти в себя.
Комментаторы резко отреагировали на это видео, отметив, что такие вещи надо красиво делать!Жестокости и так в жизни хватает.
Загрузка...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858928-6a3380e32d2343150df871b2295bc5a9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...