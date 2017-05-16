Жестокое предложение руки и сердца с больничной койки сделал казахстанец своей возлюбленной

Казахстанцы проявляют все больше креатива, причем где нужно и где совсем не нужно. Так, в одном из городов, неизвестно в каком точно, сняли видео "необычного" предложения руки и сердца. Видео появилось на паблике videogram_kaz в Instagram , передает Zakon.kz





На кадрах, якобы больной парень лежит в больничной палате весь перевязанный и покрытый простыней, а рядом у постели "больного" убитая горем рыдает его возлюбленная и вдруг Ромео оживает и бросает к ногам своей дорогой Молдир букет, ну и свое - руку и сердце, девушка же после такого жесткого развода долго еще не может прийти в себя.





Комментаторы резко отреагировали на это видео, отметив, что такие вещи надо красиво делать!Жестокости и так в жизни хватает.









Публикация от Kazakhstan KZ @iloveshymkent (@videogram_kaz) Май 14 2017 в 10:00 PDT







