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Жестокое предложение руки и сердца с больничной койки сделал казахстанец своей возлюбленной

16 мая 2017, 17:22

Видео уже посмотрели более 36 тыс.пользователей.

Казахстанцы проявляют все больше креатива, причем где нужно и где совсем не нужно. Так, в одном из городов, неизвестно в каком точно, сняли видео "необычного" предложения руки и сердца. Видео появилось на паблике videogram_kaz в Instagram, передает Zakon.kz

На кадрах, якобы больной парень лежит в больничной палате весь перевязанный и покрытый простыней, а рядом у постели "больного" убитая горем рыдает его возлюбленная и вдруг Ромео оживает и бросает к ногам своей дорогой Молдир букет, ну и свое - руку и сердце, девушка же после такого жесткого развода долго еще не может прийти в себя.

Комментаторы резко отреагировали на это видео, отметив, что такие вещи надо красиво делать!Жестокости и так в жизни хватает.





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