Королевство Нидерландов представит инновационное мышление Голландии на ЭКСПО-2017

Сегодня на территории ЭКСПО-2017 состоялась презентация павильона Королевства Нидерландов.

Павильон презентовали чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерландов в РК Дирк Ян Коп и директор павильона Эвелин Бяйл.

«На протяжении 15 лет Нидерланды остаются крупнейшим инвестором в Казахстан. За этот период голландские компании инвестировали в экономику РК более 61,1 миллиардов долларов. В 2016 году голландские инвестиции составили почти 40% от всех иностранных инвестиций», - отметил Д. Ян Коп.

Нидерланды славятся уникальностью в поиске и получении энергии. Особый интерес во всем мире вызывают голландские промышленные технологии, передовые ноу-хау и инновации. Все это будет продемонстрировано этим летом во время выставки ЭКСПО в Астане, обещают представители Королевства.

Работа голландского павильона пройдет под девизом «Компактная страна, безграничная энергия: познакомьтесь с мышлением, которое формирует энергию будущего».

«Через 25 дней многие страны мира съедутся в Казахстан для того, чтобы вместе обсудить различные способы, как добиться зеленой энергетики, сделать ее доступной, устойчивой. Соответственно Нидерланды играют ключевую роль в таком процессе развития, применяя творческие подходы, целостные решения и взаимодействия. Наша страна движет процессом такого преобразования в сфере энергетики», - сказала Э. Бяйл.

Павильон познакомит посетителей со всеми первопроходческими способами, которые используют голландцы в формировании энергии будущего. Для посетителей будут представлены три секции павильона: зал с выставкой творческих и инновационных достижений, зал с эклектичными мультимедийными средствами, зал с информативными, интерактивными и развлекательными элементами. Кроме того, в скором временем будет запущено веб-приложение с доступом к возможностям павильона.

«Наш павильон на ЭКСПО-2017 станет отражающим символом Нидерландов и расскажет о разных путях формирования энергии будущего», - отметила директор павильона.

22 июня Королевство Нидерландов планирует провести Национальный День ЭКСПО. В этот день ожидается посещение министром экономики Нидерландов выставки ЭКСПО в Астане.