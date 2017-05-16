Тройка лучших голов двенадцатого тура Премьер-Лиги

3 место — голы Таната Нусербаева («Атырау» — «Ордабасы» — 2:2) и Бауыржана Турысбека («Окжетпес» — «Кайрат» — 2:3)





Не часто Нусербаев забивает голы ударом головой. В игре против «Атырау» Танат сумел отличиться прекрасным голом именно «со второго этажа». Комбинация началось с паса Диакате на Азата Нургалиева, который без сопротивления опорных полузащитников «нефтяников» сделал пас на левый фланг, где Бочаров в касание сделал выверенную передачу на нападающего шымкентской команды. Танат попал точно в дальний угол, где мяч от штанги залетел в ворота. После этого гола возникает два вопроса: первый — как Никита Бочаров сумел попасть по дробящему мячу и сделать точную передачу в касание, второй — как пять (!) защитников «Атырау» в момент передачи Бочарова потеряли в штрафной одного Нусербаева, рост которого составляет всего 174 см?





Невероятная контратака и гол Турысбека заслуживают того, чтобы занести эту комбинацию в учебники, к примеру, той же Академии «Кайрата», чтобы воспитанники учились на примере своих кумиров.





Контратака стала итогом неудачноq подачи с углового в исполнении футболистов «Окжетпеса». Элек удачно вынес мяч на Исаэля, который и начал контрвыпад. Исаэль со своей половины поля начал скоростной спурт, по пути легко обыграв Куксина. «Десятка» «Кайрата» заметила подключение к атаке Жукова — последовал быстрый перевод на Георгия, который быстро обработав мяч, сделал выверенный прострел на Турысбека. Ну а для Бауыржана правильно подставить ногу было делом техники. По нашему мнению, здесь ошибки допустили сразу несколько футболистов кокшетауской команды, которые должны были обеспечить страховку в случае контратаки. По повторам заметно, что состоялся выход 2 на 4. По моменту — сзади у «Окжетпеса» остались лишь Полытыло и Чертов. Россиянин Чертов, который, напомним, до переезда в Казахстан в основном играл на позиции нападающего, неоправданно выдвинулся на Исаэля, тем самым забыв, что защитникам в таких эпизодах рекомендуется отступить назад, чтобы сократить дистанцию между линией обороны и голкипером. Такое решение принимается для того, чтобы голкипер (Стаменкович) в нужный момент на короткой дистанции взял на себя функции последнего защитника и подстраховал оборону (в нашем эпизоде — Чертова и Политыло). Но Даниил принял поспешное решение, решив встретить Исаэля в центре поля. В итоге, Чертов оставил Политыло одного против Гоу, Жукова и Турысбека. Возвращавшиеся назад Юрин и Нейн тоже не спасли от гола.





2 место — гол Максата Байжанова («Тараз» — «Кайсар» — 2:1)





Вожак кызылординской стаи Максат Байжанов в противостоянии с «Таразом» решил напомнить о себе. Максат сначала заработал штрафной, а затем мастерски его исполнил. Прямой удар со стандарта состоялся примерно с метров 24-х. Байжанов пробил великолепно, но, наш взгляд, возможно, Бабаханову стоило лучше сыграть ногами в этом моменте, потому что Джурахон совершил прыжок в угол с места, а не в движении. Хотя, возможно, удар капитана «Кайсара» был неберущимся.





1 место — гол Айдоса Таттыбаева («Шахтер» — «Акжайык» — 1:0)





Гол получился довольно неожиданным, в первую очередь, для защитников «Акжайыка». Толебаев вынес мяч в центр поля, где борьбу выиграл Азука, но подбор оказался за полузащитником «Шахтера» Зошаком. Пятнистый завис в воздухе, следом состоялась еще одна борьба за мяч на втором этаже, которую уже выиграл Тажимбетов.









Интересно, что Дауренбек переиграл в воздухе самого Майкла Одибе, который в этом компоненте игры считается одним из сильных защитников чемпионата.









Удачная скидка и Айдос Таттыбаев наносит удар не давая мячу коснуться земли — пятнистый по красивой траектории залетает в ворота, Толебаев тут бессилен.









Многие, восхищаясь этим голом, и не помнят, что 27-летний Таттыбаев буквально два года назад пылил в Первой лиге, играя за «Булат-АМТ». Ну а сейчас форвард «Шахтера» забил лучший гол тура.















