Животные наследили в здании правительства Кыргызстана
16 мая 2017, 17:39
В соцсетях задаются вопросом, откуда взялись в здании правительства Кыргызстана следы животных.
Кыргызстанских пользователей соцсетей поставило в тупик объявление управления делами президента и правительства Кыргызстана о тендере на химчистку мебели.
До проведения конкурса осталось два дня. В тендерной заявке отмечается, что это "срочная необходимость". Химчистке планируется подвергнуть 210 стульев, 160 единиц мягкой мебели и 2 862 квадратных метра ковров.
Все эти предметы должны быть очищены от засаленности, следов животных, шерсти и других видов загрязнений. Из республиканского бюджета на эти цели выделят 363 тысячи 200 сомов (примерно 5 300 долларов). В управделами пока не сообщили, как в здании правительства могли оказаться животные, испачкавшие ковры и мебель.
Источник: Sputnik Кыргызстан
Загрузка...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858934-63726edb8711e23d033f666b0802b815
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...