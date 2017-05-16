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Животные наследили в здании правительства Кыргызстана

16 мая 2017, 17:39

В соцсетях задаются вопросом, откуда взялись в здании правительства Кыргызстана следы животных.

Кыргызстанских пользователей соцсетей поставило в тупик объявление управления делами президента и правительства Кыргызстана о тендере на химчистку мебели.

До проведения конкурса осталось два дня. В тендерной заявке отмечается, что это "срочная необходимость". Химчистке планируется подвергнуть 210 стульев, 160 единиц мягкой мебели и 2 862 квадратных метра ковров.

Все эти предметы должны быть очищены от засаленности, следов животных, шерсти и других видов загрязнений. Из республиканского бюджета на эти цели выделят 363 тысячи 200 сомов (примерно 5 300 долларов). В управделами пока не сообщили, как в здании правительства могли оказаться животные, испачкавшие ковры и мебель.




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