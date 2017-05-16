Информация по ежегодному лицензионному сбору по хранению и реализации алкогольной продукции

Департамент государственных доходов по Карагандинской области напоминает, что с 1 января 2015 года все физические и юридические лица, осуществляющие деятельность по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства, по хранению и розничной реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства, уплачивают ежегодный лицензионный сбор. Данное обязательство возложено на вышеуказанных лиц Законом Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 210-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», которым в частности вносятся изменения в статьи 470-472 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

При этом для лиц осуществляющих розничную реализацию алкогольной продукции сумма ежегодного лицензионного сбора установлена, с дифференциацией в зависимости от административно-территориальной единицы

а) в столице, городах республиканского и областного значения - 100 МРП (месячных расчетных показателей);

б) в городах районного значения и поселках - 70 МРП;

в) в сельских населенных пунктах - 30 МРП.

Согласно пункту 3 статьи 472 Налогового кодекса, лица, получившие лицензию на осуществление деятельности по хранению, оптовой и розничной реализации алкогольной продукции, уплачивают сумму сбора ежегодно до 20 июля текущего года, за исключением первого года осуществления деятельности в соответствующей сфере.

При этом ежегодный лицензионный сбор уплачивается отдельно за каждый объект деятельности.

Также необходимо отметить, что введение ежегодного лицензионного сбора за право реализации алкогольной продукции не требует оформления новой лицензии.

При этом, за неуплату ежегодного лицензионного сбора в срок и в установленных размерах, предусмотрена административная ответственность по части 8 статьи 282 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» в виде штрафа:

на субъектов малого предпринимательства - 150 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства- 200 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства - 700 МРП

с приостановлением действия лицензии на соответствующий вид деятельности.