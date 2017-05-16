В Алматинской области пьяный водитель сбил троих пешеходов, двое погибли

Водитель скрывшейся автомашины полицейскими уже задержан и помещен под стражу в изолятор временного содержания.

В Алматинской области полиция задержала водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





Следствием установлено, что водитель, сбивший пешеходов на 131-м километре трассы «Алматы-Кокпек-Коктал», проходящим через п.Байсеит Енбекшиказахского района, находился в состоянии алкогольного опьянения.





«Полицейскими при опросе очевидцев была установлена марка скрывшейся автомашины - Daewoo Nexia, окрашенная в редкий темный цвет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий разыскиваемая иномарка была обнаружена и задержана при въезде в Алматы. За рулем авто оказался один из жителей Енбекшиказахского района, 1986 года рождения, который согласно медицинскому освидетельствованию находился в состоянии алкогольного опьянения», - отметили в пресс-службе ДВД.





На месте происшествия погибла женщина. Еще двое сбитых мужчин нуждались в госпитализации. Один из них скончался по пути в больницу.





Полиция начала по факту досудебное расследование, предусмотренное ст.345 ч.4 УК РК. Задержанный водитель водворен под стражу.