Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматинской области пьяный водитель сбил троих пешеходов, двое погибли

16 мая 2017, 17:46

Водитель скрывшейся автомашины полицейскими уже задержан и помещен под стражу в изолятор временного содержания.

В Алматинской области полиция задержала водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Следствием установлено, что водитель, сбивший пешеходов на 131-м километре трассы «Алматы-Кокпек-Коктал», проходящим через п.Байсеит Енбекшиказахского района, находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Полицейскими при опросе очевидцев была установлена марка скрывшейся автомашины - Daewoo Nexia, окрашенная в редкий темный цвет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий разыскиваемая иномарка была обнаружена и задержана при въезде в Алматы. За рулем авто оказался один из жителей Енбекшиказахского района, 1986 года рождения, который согласно медицинскому освидетельствованию находился в состоянии алкогольного опьянения», - отметили в пресс-службе ДВД.

На месте происшествия погибла женщина. Еще двое сбитых мужчин нуждались в госпитализации. Один из них скончался по пути в больницу.

Полиция начала по факту досудебное расследование, предусмотренное ст.345 ч.4 УК РК. Задержанный водитель водворен под стражу.

Загрузка...

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...