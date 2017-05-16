Создавать малые плотины с развитием зон отдыха вокруг предложил Божко
16 мая 2017, 17:48
По мнению вице-спикера мажилиса, малые полтины могут быть использованы для нужд сельского хозяйства.
Создавать малые плотины, вокруг которых могли бы развиваться зоны отдыха и рыбоводство, предложил вице-спикер мажилиса Владимир Божко.
Во вторник в мажилисе проходит расширенное заседание фракции "Народные коммунисты", посвященное мерам по устойчивому управлению водным хозяйством РК.
"Сейчас надо категорически быстрым образом решать вопрос типовых проектов по созданию малых плотин для сельского хозяйства, вокруг которых могло бы развиваться поливное земледелие, зоны отдыха, рыбоводство", — сказал Божко на заседании.
"Если мы не начнем типовым образом делать плотины — защищенные, с катастрофическим сбросом — мы будем все время терять и создавать предпосылки для более серьезных ЧС", — добавил он.
В своей речи Божко коснулся и темы паводков, в результате которых оказались подтопленными населенные пункты в различных регионах Казахстана.
"Ислам Алмаханович (глава комитета по водным ресурсам МСХ РК Ислам Абишев — ред.), надо откровенно признать, что вы бухнули такой объем воды, когда вас всю зиму уговаривали: "Сбрасывайте, воды будет много". Вы же не послушали все это, и на Астану начали сбрасывать с Вячеславки (Вячеславское водохранилище близ Астаны — ред.) 1,2 тысяч кубов в секунду", — сказал Божко.
"Вы посмотрите, что творится на Сырдарье. Вы заставили Коксарай (Коксарайское водохранилище в ЮКО — ред.) заполнить еще в феврале, когда паводок не начался. Когда идет 1,2 тысяч кубов в секунду по всей Сырдарье, а Коксарай полный. Он же предназначен не для того, чтобы поливать водой, а для того, чтобы не допускать ЧС", — продолжил вице-спикер.
По мнению депутата, нельзя создавать пруд для разведения рыбы в сооружениях, предназначенных на случай паводков. Время, когда можно было действовать на авось, прошло, необходимо заниматься серьезным инженерным оборудованием территорий, добавил он.
"Это создание длительно устойчивых систем защиты населенных пунктов, потому что, как правило, ликвидировать ЧС дороже, чем ее предупреждать", — заключил Божко.
Несколько областей Казахстана пострадали от паводка в этом году. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Казахстан
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