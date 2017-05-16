Создавать малые плотины с развитием зон отдыха вокруг предложил Божко

Создавать малые плотины, вокруг которых могли бы развиваться зоны отдыха и рыбоводство, предложил вице-спикер мажилиса Владимир Божко.

"Ислам Алмаханович (глава комитета по водным ресурсам МСХ РК Ислам Абишев — ред.), надо откровенно признать, что вы бухнули такой объем воды, когда вас всю зиму уговаривали: "Сбрасывайте, воды будет много". Вы же не послушали все это, и на Астану начали сбрасывать с Вячеславки (Вячеславское водохранилище близ Астаны — ред.) 1,2 тысяч кубов в секунду", — сказал Божко.

В своей речи Божко коснулся и темы паводков, в результате которых оказались подтопленными населенные пункты в различных регионах Казахстана.

"Если мы не начнем типовым образом делать плотины — защищенные, с катастрофическим сбросом — мы будем все время терять и создавать предпосылки для более серьезных ЧС", — добавил он.

"Сейчас надо категорически быстрым образом решать вопрос типовых проектов по созданию малых плотин для сельского хозяйства, вокруг которых могло бы развиваться поливное земледелие, зоны отдыха, рыбоводство", — сказал Божко на заседании.

"Вы посмотрите, что творится на Сырдарье. Вы заставили Коксарай (Коксарайское водохранилище в ЮКО — ред.) заполнить еще в феврале, когда паводок не начался. Когда идет 1,2 тысяч кубов в секунду по всей Сырдарье, а Коксарай полный. Он же предназначен не для того, чтобы поливать водой, а для того, чтобы не допускать ЧС", — продолжил вице-спикер.



