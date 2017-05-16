Более 700 объектов в Астане проверят на доступность для инвалидов

С 1 января текущего года проведено семь проверок, по результатам которых выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Более 700 объектов в Астане в этом году проверят на доступность для инвалидов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря акимата столицы Эльвиру Жургенбаеву.

«С 2012 года по городу работает группа. Им проводится по паспортизации объектов на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями. В период с 2012 по 2016 год в городе было паспортизировано 365 объектов, из них адаптировано 46 объектов. С февраля текущего года ведется работа по обеспечению доступности к объектам международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 для маломобильных групп населения. В 2017 году запланирована паспортизация 705 объектов», - сообщила она сегодня на пресс-конференции.

Между тем, департамент комитета труда, социальной защиты и миграции ведет работу по контролю за соблюдением норм действующего законодательства по защите прав лиц с ограниченными возможностями. Так, за 2016 год проведено 12 проверок, в том числе 8 внеплановых проверок, по результатам которых уплачено штрафов на сумму более 1,3 млн. тенге, 7 объектов переоборудованы для лиц с ограниченными возможностями, на одном объекте ведутся работы.

С 1 января текущего года проведено семь проверок, по результатам которых выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

«Центром квалификации специалистов транспорта предусмотрено обучение водителей и кондукторов по обслуживанию пассажиров с ограниченными возможностями, прошли обучение 900 водителей», - рассказала Эльвира Жургенбаева.

На сегодняшний день в Астане проживает 20 945 инвалидов, из которых первой группы - 2 206 человек, второй - 7 828, третьей - 7 054.