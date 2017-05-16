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В одном из ЖК Алматы мужчина разбился насмерть, упав с 6 этажа

16 мая 2017, 18:07

Ведется расследование.

В одном из ЖК Алматы 15 мая произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ЖК "Керемет", в Бостандыкском районе, около 17.30 часов. Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, предварительно, с 6 этажа упал и разбился насмерть мужчина, 1970 г.р.

Сейчас в Бостандыкском РОП ведется расследование по данному факту, назначены экспертизы. Известно, что семья погибшего благополучная. Суицид это был, или несчастный случай, покажет расследование.

фото: zhest_kz

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