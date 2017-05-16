Общественный транспорт в СКО уличили в множестве нарушений

Генерал-майор полиции Берик Билялов решил проверить, как работает общественный транспорт в Петропавловске, и обнаружил массу нарушений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

На автобусах городских маршрутов в качестве пассажиров глава областной полиции решил проехать вместе с начальником местной полицейской службы ДВД, полковником полиции Канатом Айтбаевым. Не привлекая лишнего внимания, полицейские проехали по автобусным маршрутам № 23, 21, 4 и 7, которые обеспечивают провоз пассажиров в микрорайоны Береке, Черемушки, Рабочий поселок. Ни один водитель не узнал пассажиров из ДВД, и потому вели себя так, как обычно на маршруте. Зато пассажиры заметили ряд правонарушений: неоднократный выезд за стоп-линию, резкое торможение, езда наперегонки в борьбе за пассажиров, переговоры в открытое окно с водителями из других автобусов, грязное состояние салонов. Ни одному водителю не делали замечания, чтобы собрать более полную информацию о состоянии организации пассажирских перевозок в областном центре.

Руководители также заметили отсутствие визуальной информации и агитационного материала по профилактике преступлений против собственности, информационных материалов по предупреждению фактов терроризма и экстремизма, отсутствие голосовой информации о действиях граждан по обеспечению сохранности личного имущества и их действиях при возможном возникновении угроз террористического характера.

На аппаратном совещании начальник ДВД поручил руководителям служб аппарата ДВД вместе с заинтересованными госорганами оснастить пассажирский транспорт наглядным материалом и голосовой информацией.

«В профилактических целях полиция должна использовать возможность визуального воздействия на пассажиропоток для информирования населения. В ходе длительных маршрутов люди воспримут нужную им информацию для профилактики преступлений против собственности, могут изучить алгоритм действий при ЧС. Для детей нужно изготовить анимационные материалы, они лучше воспринимаются и усваиваются», - дал поручение начальник ДВД.

Для продолжения объективного контроля за работой транспорта в Петропавловске, обеспечения надлежащего качества обслуживания пассажиров, начальникам подразделений ДВД поручено регулярно осуществлять поездки в общественном транспорте и по их итогам составлять подробные отчеты. Кроме того, начальник ДВД намерен реагировать на жалобы горожан в соцсетях на работу общественного транспорта.

Информация по результатам указанной поездки направлена в акимат города, руководителям ассоциации «Автотранспортный союз» и ОО «Союз перевозчиков пассажиров». Рекомендовано обратить внимание на санитарное состояние салонов пассажирского автотранспорта и обеспечение неукоснительного соблюдения правил дорожного движения водителями.