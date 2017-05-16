Умер актер Олег Видов

Актер Олег Видов скончался в США, заявила РИА Новости его супруга Джоан Борстин.

"Олег Видов, любимый муж, отец, друг, скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года", — сказала супруга актера.

Олег Видов — советский, российский и американский киноактер и кинорежиссер, родился 11 июня 1943 года в Московской области. Видов сыграл немало ролей в советских фильмах, в том числе в кинофильмах "Всадник без головы", "Метель", "Обыкновенное чудо", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Москва, любовь моя" и других.





Как рассказала РИА Новости его супруга, талант актера ценили не только советские, но и западные режиссеры. "Хотя советским актерам не было разрешено работать за рубежом, Олегу позволили сниматься в Дании в фильме "Красная накидка" (The Red Mantle) режиссера Габриэля Акселя, который был номинирован в 1967 году на Пальмовую ветвь, и в Югославии в фильме "Битва на Неретве". Дино де Лаурентис пригласил Олега работать над фильмом "Ватерлоо" советско-итальянского производства вместе с Родом Стайгером, Кристофером Пламмером и Орсоном Уэллсом", — рассказала она.

В 1985 году Видов переехал в Лос-Анджелес. По словам Борстин, тогда советские телеканалы прекратили показывать фильмы с его участием, однако затем снова стали их транслировать, но без имени Видова в титрах. После распада Советского Союза актер много раз приезжал в Россию.





В США актер продолжил карьеру. Его партнерами по съемочной площадке были Арнольд Шварценеггер, Микки Рурк, Уоррен Битти. Он также снимался в телесериалах на канале HBO, NBC. ABC. В 1988 году Видов и его жена основали кинокомпанию Films by Jove, Inc., которая в 1992 году получила международные права на прокат анимационных фильмов студии "Союзмультфильм".

Помимо актерской карьеры, Видов занимался благотворительностью, сотрудничал с ООН и Красным Крестом для доставки гуманитарной помощи жителям Сараево, Могадишо и Анголы. В 2007 году Видов стал сооснователем центра по лечению алкогольной и наркотической зависимости в Калифорнии.

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