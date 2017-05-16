В Алматинской области раненый участковый задержал вооруженного ножом дебошира
Несмотря на ранение, полицейский справился с пьяным нарушителем спокойствия.
Получивший ножевое ранение в руку офицер полиции после оказания медицинской помощи приступил к службе, сообщили Zakon.kz в пресс-службе ДВД Алматинской области.
Как проинформировали в областной полиции, факт зарегистрирован в городе Саркан, где вечером 15 мая местный участковый инспектор попытался урезонить на улице находившегося в алкогольном опьянении дебошира.
Проигнорировав законное требование полицейского, пьяный мужчина в ответ выхватил нож и напал на участкового.
В ходе потасовки офицер полиции получил ножевое ранение, несмотря на которое ему в одиночку удалось задержать вооруженного мужчину и доставить в Сарканский РОВД.
«Офицер полиции был ранен в руку и после оказания необходимой медицинской помощи вновь приступил к службе. Что касается задержанного, то он оказался 20-летним жителем соседнего села Каргалы, который сейчас водворен под стражу согласно ст.128 УПК РК» - пояснили в пресс-службе.
В настоящее время полицейские региона возбудили по факту уголовное производство, предусмотренное ст.380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти».
Фото kam24.ru
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