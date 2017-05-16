Русская православная церковь – Познеру: Даже атеисты сотворены по образу божьему

Русская православная церковь уважает достоинство любого человека, в том числе и атеиста, приговор блогеру Руслану Соколовскому был вынесен не из-за его атеистических взглядов. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя Синодального отдела московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Слова представителя РПЦ стали ответом на обращение Владимира Познера к патриарху. Телеведущий попросил исчерпывающих разъяснений, нарушает ли он Уголовный кодекс, заявляя, что является атеистом.

"Мы исходим из того, что если человек придерживается атеистических убеждений, то это не оскорбляет ничьих чувств. Мы всегда выступали за открытый и честный диалог в том числе и с атеистами. Диалог с ними строится на уважении достоинства как верующих людей, так и неверующих. Верующие и неверующие люди обладают достоинством, поскольку человек сотворен по образу и подобию божьему", — сказал Кипшидзе.

Он подчеркнул, что церковь никогда не ставила под сомнение принцип светскости, который существует в российском обществе. По его словам, приговор Соколовскому вынесли не потому, что он придерживается атеистических убеждений, а потому что его высказывания в отношении верующих людей унижает их достоинство.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

В минувший четверг суд приговорил Соколовского в трем с половиной годам лишения свободы условно. Блогера, в частности, признали виновным в возбуждении ненависти к христианству и исламу.

Фото © РИА Новости . Евгений Одиноков