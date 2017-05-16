КНБ задержали виновного в краже 10 пистолетов из Академии Погранслужбы
Им оказался водитель учебного заведения.
В ходе расследования уголовного дела по факту хищения 10 пистолетов в Академии Пограничной службы КНБ следственно-оперативной группой в совершении хищения оружия задержан водитель указанного учебного заведения, который совершил данное преступление. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Алмаса Садубаева, директора департамента государственного языка и информации МВД.
При осмотре места проживания задержанного обнаружено и изъято 10 похищенных пистолетов.
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