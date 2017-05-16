Большой театр России и «Астана Опера» стали ближе

Подписан Меморандум о сотрудничестве между Большим театром России и «Астана опера»

В Москве был подписан Меморандум о сотрудничестве между Большим театром России и «Астана опера», при содействии Посольства Казахстана в России, передает Zakon.kz.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор Большого театра России Владимир Урин и директор «Астана опера» Галым Ахмедьяров.

Данное соглашение подписывается впервые за годы Независимости. Меморандум предполагает обмен специалистами, артистами, исполнительскими коллективами, предоставление взаимной консультативной помощи, поощрение гастрольных обменов, организация совместных творческих проектов.

Заместитель директора «Астана оперы» по внешним связям и маркетингу Александр Совостьянов рассказал, что ранее, в рамках культурных обменов, были единичные случаи выступлений артистов обоих коллективов на сценах в Астане и Москве, и выразил надежду, что сейчас этот процесс будет на постоянной основе. По его словам, подписание Меморандума с одним из лучших театров мира является большим достижением, открывает колоссальные перспективы для артистов обоих творческих коллективов и придаст новый импульс развитию казахстанской культуры.

Стороны выразили уверенность, что подписанный документ будет способствовать эффективному развитию и укреплению дружеских связей, культурному обмену в области балетного, оперного и симфонического искусства, театрально-постановочной деятельности, организации гастролей солистов и творческих коллективов.