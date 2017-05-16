В соцсетях пригрозили Порошенко "третьим Майданом"
За запрет "ВКонтакте" на президента обрушилась критика.
Многие пользователи Twitter возмутились указом президента Петра Порошенко запретить на Украине российскую социальную сеть "ВКонтакте", пишет РИА Новости.
Так, одна из пользовательниц tilda предупредила, что если ей закроют доступ к ее фотографиям "ВКонтакте", она выйдет на "третий Майдан".
"Вот теперь точно на Майдан пойду. Порошенко, не трогай ВКонтакте", — грозит ryaduev.
"Порошенко подписал запрет ВК. Официально. Что? Как мне жить? Это настолько удобная соцсеть. Что делать? Я плачу!" — пишет на украинском Prettylenko.
Впрочем, кто-то считает, что украинцам беспокоиться не о чем, так как есть пути обхода блокировки.
Тем временем на популярном сайте change.org открыли сбор подписей под петицией "Отменить запрет Вконтакте и Mail.ru на территории Украины" в адрес Порошенко. Инициатором кампании стала жительница Киева Надежда Максименко. За несколько часов петицию подписали 544 человека.
Во вторник украинские власти запретили доступ к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсам Mail.ru и "Яндекс". Запрет вступил в силу по указу президента Украины Петра Порошенко о расширенных санкциях, под которые попали 1228 человек и 468 юридических лиц.
Фото © РИА Новости
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