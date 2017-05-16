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Алексея Баталова перевели в реабилитационный центр

16 мая 2017, 20:13

Об этом сообщила его жена.

Народный артист СССР Алексей Баталов переведен из больницы, куда он попал с переломом ноги, в реабилитационный центр, где пробудет еще 2-3 недели, рассказала РИА Новости супруга актера.

"Я только что с ним разговаривала. Алексей Владимирович чувствует себя хорошо. С ним вместе всегда рядом наш человек. И врачи очень внимательны. Мы всем благодарны. В реабилитационном центре он пробудет две или три недели», — сказала Гитана Леонтенко.

Супруга актера добавила, что очень признательна Никите Михалкову, оказавшему помощь и поддержку в самый трудный момент.

Фото © РИА Новости . Сергей Пятаков


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