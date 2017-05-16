В Алматы женщина за рулем внедорожника врезалась в автобус

Вечером 16 мая в Алматы произошла авария с участием общественного транспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло около 19 часов, на Абая, недалеко от Family парка, в западном направлении. Автомобиль Toyota Land Cruiser въехал в автобус городского маршрута. Со слов очевидцев, перед пешеходным переходом резко остановился автомобиль, пропуская пешеходов, и женщина, следовавшая за автомобилем на Toyota, резко вывернула руль в сторону, чтобы избежать столкновения, а в итоге допустила столкновение с автобусом.

На место прибыло несколько бригад скорой помощи и расчет пожарных, т.к возникла угроза возгорания из-за повреждений автобуса - произошла утечка метана.

Пострадала женщина управляющая Toyota, и её ребенок.

Напомним, это уже третье ДТП с участием автобусов в Алматы за неделю. 11 мая в Алматы произошло ДТП с участием внедорожника и пассажирского автобуса маршрута №63. От удара автобус отбросило на фонарный столб. В результате ДТП пострадали 23 человека. Восемь человек были госпитализированы, среди них беременная женщина и 2-летний ребенок, оказавшийся сыном водителя Gelandewagen. Как выяснилось, Бекзат Бошен работает помощником прокурора Ауэзовского района Алматы. Мужчина не отказывается от помощи пострадавшим в ДТП. Водителя признали виновным.

Кроме того, 13 мая на пересечении улиц Достык и Сатпаева автобус врезался в столб, у него отказали тормоза.



