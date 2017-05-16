Казахстанец сделал жестокое предложение руки и сердца в больнице
Парень взял за основу идею розыгрыша.
Казахстанец сделал жестокое предложение руки и сердца. Видео предложения попало в соцсети, сообщает Zakon.kz.
На видео видно, как девушка сидит у кровати возлюбленного в больнице и плачет. Тем временем молодой человек с забинтованной головой, оказавшийся здоровым, поднимается с кровати с букетом цветов и делает предложение.
Видео набрало 38,5 тысяч просмотров за сутки.
Комментаторы сходятся во мнении, что затея была слишком жестокой по отношению к возлюбленной.
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