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Казахстанец сделал жестокое предложение руки и сердца в больнице

16 мая 2017, 20:45

Парень взял за основу идею розыгрыша.

Казахстанец сделал жестокое предложение руки и сердца. Видео предложения попало в соцсети, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, как девушка сидит у кровати возлюбленного в больнице и плачет. Тем временем молодой человек с забинтованной головой, оказавшийся здоровым, поднимается с кровати с букетом цветов и делает предложение.

Видео набрало 38,5 тысяч просмотров за сутки.

Комментаторы сходятся во мнении, что затея была слишком жестокой по отношению к возлюбленной.


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