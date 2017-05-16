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В Волгограде из-за взрыва обрушился подъезд дома, двое погибших

16 мая 2017, 21:11

По меньшей мере два человека погибли и восемь ранены в результате взрыва бытового газа, вызвавшего обрушение подъезда жилого четырехэтажного дома в Волгограде.

Взрыв произошел днем 16 мая на Университетском проспекте, 60. На фотографиях видно, что обвалился целый подъезд.

Причиной трагедии стала утечка бытового газа, произошедшая в результате несанкционированных работ, сообщил журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом пишет Русская служба ВВС.

"По предварительным данным, взрыв произошел в результате попытки предпринимателя осуществить несанкционированную врезку в газопровод", - заявил губернатор.

По его словам, всего в доме расположено 45 квартир, в которых зарегистрировано 97 человек, в том числе шестеро детей.

"По предварительным данным, в результате взрыва пострадали восемь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал Бочаров.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

По данным МЧС, эвакуированы 40 жильцов, их временно разместят в ближайшей школе и гостинице.


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