В Волгограде из-за взрыва обрушился подъезд дома, двое погибших
По меньшей мере два человека погибли и восемь ранены в результате взрыва бытового газа, вызвавшего обрушение подъезда жилого четырехэтажного дома в Волгограде.
Взрыв произошел днем 16 мая на Университетском проспекте, 60. На фотографиях видно, что обвалился целый подъезд.
Причиной трагедии стала утечка бытового газа, произошедшая в результате несанкционированных работ, сообщил журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом пишет Русская служба ВВС.
"По предварительным данным, взрыв произошел в результате попытки предпринимателя осуществить несанкционированную врезку в газопровод", - заявил губернатор.
По его словам, всего в доме расположено 45 квартир, в которых зарегистрировано 97 человек, в том числе шестеро детей.
"По предварительным данным, в результате взрыва пострадали восемь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал Бочаров.
На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
По данным МЧС, эвакуированы 40 жильцов, их временно разместят в ближайшей школе и гостинице.
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