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Павлодарец четыре месяца хранил на балконе тело умершего отца

16 мая 2017, 21:14

Завернутое в полиэтиленовую пленку тело умершего мужчины обнаружили полицейские.

Житель Павлодара четыре месяца хранил на балконе пятого этажа многоэтажки тело умершего отца, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе Департамента внутренних дел Павлодарской области.

В ведомстве сообщили, что жильцы одного из подъездов дома №14 по улице 1 Мая, пожаловались в полицию на неприятный запах, идущий из квартиры пятого этажа. Прибывшим на место участковому и спасателям пришлось взламывать дверь, потому что никто ее не открывал. Но в квартире оказался пьяный мужчина, который, увидев нежданных гостей, неожиданно прыгнул в окно, приземлившись на козырек магазина на первом этаже.

Прыгуном оказался 52-летний сын хозяина квартиры. С различными травмами его доставили в больницу. Но полицейского и спасателей ожидал еще один "сюрприз" — на балконе они обнаружили тело 77-летнего хозяина квартиры, завернутое в полиэтиленовую пленку.

Оказалось, что умер пожилой человек еще в начале января, но его сын никуда об этом не сообщил и все четыре месяца хранил труп на балконе.

"Почему он так поступил — сейчас выясняется, в связи с чем проводятся различные экспертизы", — сказали в пресс-службе полицейского ведомства.

По неподтвержденным пока данным, мужчина состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере.

По информации пресс-секретаря управления здравоохранения Павлодарской области Махаббат Мухамедьяровой, прыгнувший с пятого этажа мужчина поступил в больницу с диагнозом: "политравма, тупая травма грудной клетки". Сейчас он находится в отделении политравмы, состояние стабильное, средней степени тяжести.

Фото © Sputnik / Алексей Мальгавко


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