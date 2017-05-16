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В Талдыкоргане стартовал Республиканский турнир по волейболу ветеранов-афганцев

16 мая 2017, 21:16

Турнир будет длиться два дня, в соревнованиях принимают участие 9 команд с разных регионов республики, имена победителей станут известны уже завтра.

Торжественное открытие республиканского турнира по волейболу среди ветеранов Афганской войны на приз акима области, посвященного 25-летию Вооруженных сил Республики Казахстан, состоялось во Дворце спорта «Жастар». С приветственным словом к участникам турнира обратился аким области Амандык Баталов.

Отметив важный вклад воинов-афганцев в создание сильной казахстанской армии, глава региона подчеркнул, что ветераны продолжают играть важную общественную роль, выражая активную гражданскую позицию, работая в сфере патриотического воспитания молодежи и развития ветеранского движения.

- Спорт – это великая сила, формирующая здоровое общество, позволяющая воспитывать патриотичных, целеустремленных, сильных духом людей, готовых к взаимопомощи, преодолению всяческих трудностей и препятствий. Именно такими были и есть вы, наши герои, войны-афганцы. На вас равняется подрастающее поколение. Уверен, что эти соревнования станут доброй традицией, став местом встречи друзей и любителей спорта. Желаю всем участникам бескомпромиссной борьбы и новых спортивных достижений, а болельщикам – захватывающей игры и незабываемых впечатлений! - сказал Амандык Баталов.

От имени воинов-афганцев выступил председатель общественного объединения «Республиканский союз инвалидов войны в Афганистане», Герой Советского Союза Николай Кремениш. Поблагодарив руководство области за поддержку и организацию турнира, выступающий отметил важную роль спорта в воспитании молодежи и пожелал всем участникам турнира удачи в спортивной борьбе.

После приветствия участников и представления судей, команды прошли торжественным маршем, тем самым дав старт отборочным играм. Надо отметить, что предложение организовывать турнир такого типа было высказано в ходе встречи ветеранов-афганцев с акимом области в феврале этого года. Эта инициатива нашла поддержку руководства области.

Данный турнир будет длиться два дня, в соревнованиях принимают участие 9 команд с разных регионов республики, имена победителей станут известны уже завтра.



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