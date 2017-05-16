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На перевале Казыгуртского района установлен логотип EXPO-2017

16 мая 2017, 21:18

Каждое крыло логотипа составляет 10 метров, а установлен он в целях пропаганды специализированной международной выставки ЭКСПО-2017.

На перевале Казыгуртского района Южно-Казахстанской области на высоте 75 метров установлен логотип EXPO-2017, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Каждое крыло логотипа составляет 10 метров, а установлен он в целях пропаганды специализированной международной выставки ЭКСПО- 2017.

Логотип ЭКСПО- 2017 объединяет в себе символы возобновляемой энергии - энергию солнца, морских волн, магнитного поля Земли и потоков ветра. В соответствии с тематикой выставки «Энергия будущего» были использованы яркие и чистые цвета. Логотип раскрывает идею выставки и технологические достижения Казахстана.

Стоит отметить, выставка EXPO-2017 - один из крупных проектов в Казахстане. Выставка позволит ознакомить с культурой и историей многонационального и гостеприимного Казахстана, а также с искусством и традициями страны.

Наряду с этим, повысит туристскую привлекательность и узнаваемость Казахстана в глазах мирового сообщества. Кроме того, в целом даст новый импульс для осуществления более амбициозных целей и дальнейшего динамичного роста Астаны.


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