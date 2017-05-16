Аким Кызылординской области поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Аким области вручил награды сотрудникам сферы: 2 Почетные грамоты Кызылординской области, 10 благодарственных писем, а также 2 знака «Отличник сферы культуры» и 3 Почетные грамоты Министерства культуры и спорта РК.

16 мая аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев встретился с работниками сферы культуры и искусства региона и творческой интеллигенцией и поздравил их с наступающим профессиональным праздником, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

- Внося свой вклад в эпоху глобализации, одновременно заняться возрождением нашей истории и традиций, сохраняя национальную самобытность, - мудрое решение Главы государства. Лидер Нации предложил программу «Туған жер» («Родная земля») и ее продолжение – «Ту¬ған ел» («Родная страна»). И в этом начинании Кызылординская область, как край, где сохранились исконные ценности, как хранилище всей тюркской культуры должна быть примером, эталоном для других! – сказал глава региона в своем поздравлении.

Действительно, уже сейчас в области немало достижений в сфере культуры. Ежегодно возрастает финансирование отрасли, соответственно, растет число новых культурных объектов. В 2013-2016 гг. в Приаралье построили 23 типовых клуба, 4 музея и библиотеку; в 62 объектах выполнен капитальный ремонт. Полностью реконструирован и оснащен новыми залами областной историко-краеведческий музей.

Аким области вручил награды сотрудникам сферы: 2 Почетные грамоты Кызылординской области, 10 благодарственных писем, а также 2 знака «Отличник сферы культуры» и 3 Почетные грамоты Министерства культуры и спорта РК.

Также коллег поздравили с праздником главный дирижер оркестра народных инструментов имени Турмагамбета Кеулимжай Ботабаев, заслуженный деятель искусства Казахстана, художник и поэт Каирбай Закиров, библиотекарь из села Бухарбай Шара Казиева, Отличник сферы культуры, жыршы Шолпан Бимбетова и др.



