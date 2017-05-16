Путин разрешил ФСБ изымать землю и недвижимость

ФСБ сможет забирать земли только "в исключительных случаях", говорится в пояснительной записке

Президент России Владимир Путин подписал указ, который дает право Федеральной службе безопасности России "в пределах своих полномочий" принимать решения об изъятии земельных участков и расположенных на них объектах недвижимости. Ранее это право получила ФСО.

Участки и расположенные на них здания ФСБ может изымать "для государственных нужд".

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации, пишет ВВС.

Решения об изъятии спецслужба должна принимать "в пределах своих полномочий", говорится в документе. Что имеется в виду, в тексте не уточняется.

ФСБ сможет забирать земли для госнужд только "в исключительных случаях", описанных в 49-й статье Земельного кодекса России, говорилось в пояснительной записке к проекту соответствующего президентского указа.

Эти исключения включают выполнение Россией международных договоров и строительство объектов государственного значения (автодорог, энергосистем, оборонных объекты и так далее).

В конце марта президент подписал аналогичный указ, касающийся Федеральной службы охраны (ФСО). В нем говорилось, что ведомство может изымать земельные участки "в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий" службы.

До этого ФСО могла лишь осуществлять бессрочное право пользования землей. Чтобы изъять участок, спецслужбе требовалось постановление правительства России.