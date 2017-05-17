Жильцы еще одной многоэтажки в Астане пожаловались на едва не сорвавшийся лифт

Неуправляемая кабинка внезапно ухнула на два этажа вниз, после чего зависла в лифтовой шахте.

Жительница еще одной из многоэтажек Астаны пожаловалась на лифт, который едва не сорвался вниз, сообщает ИА «NewTimes.kz».

Пассажиры лифта, среди которых были женщина и ребенок, пережили весьма неприятные минуты. Неуправляемая кабинка внезапно ухнула на два этажа вниз, после чего зависла в лифтовой шахте. Причем, по словам жительницы дома, это не первый случай, когда пассажиры становились пленниками неисправного лифта.

«Застряли в лифте, ужасно испугались. Он с 9 полетел вниз, остановился на 7 этаже. Сколько раз застревала — и без толку! Без изменений, ничего не меняется. С нами ребенок (был) испугался, заплакал!», — написала женщина в instagram-группе eto_astana_detka.

В апреле в столице произошло два случая серьезного срыва лифтов с пассажирами в столичных многоэтажках.

Напомним, 13 апреля сообщалось, что в ЖК «Эдем палас-2» оборвался трос лифта. В кабинке находились восемь человек, в том числе, две девочки в возрасте пяти-шести лет. Как было установлено, лифт поднялся до шестого этажа и медленно, не открывая при этом двери, начал спускаться до первого этажа. С первого этажа он резко сорвался вниз до уровня подвала. В результате инцидента никто не пострадал. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Были назначены соответствующие экспертизы.

Второй случай произошел 21 апреля. К счастью, также обошлось без жертв. По словам жительницы дома Татьяны Спицыной, «девушка ехала с 17 этажа, кабинка лифта резко полетела вниз, сработал запасной трос, и он остановился на 9 или 8 этаже». Спицына также сообщила, что в ЖК была независимая экспертиза по работе лифтов, был произведен осмотр. По предварительным данным, оборвался трос. Причина еще выясняется.

После инцидентов глава Астаны Асет Исекешев и аким столичного района «Алматы» встретились с жильцами ЖК, в котором произошли ЧП с лифтами.

Между тем, в ГУ «Управление жилищной инспекции города Астаны» объяснили, почему лифты в столичных домах выходят из строя с завидной регулярностью.

В качестве основной причины, в Управлении назвали отсутствие контроля со стороны владельцев и надлежащего технического обслуживания специализированными организациями.

«Для того, чтобы лифт исправно работал необходимо проводить качественное обслуживание. При выборе сервисной организации необходимо обращать внимание на наличие специалистов, технической возможности предприятия. Зачастую при выборе собственники помещений (квартир) руководствуются только ценой обслуживания», — сказали в жилищной инспекции.



