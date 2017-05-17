Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Игра в перетягивание машин в Алматы завершилась столкновением

17 мая 2017, 00:16

Видимо, водитель бусика переволновался. Он резко тронулся, но не вперед, а назад.

Забаву с перетягиванием минивэна Mitsubishi Delica и легковой иномарки BMW затеяли молодые люди. Похоже, их приятели снимали игру на видео, которое теперь размещено в Instagram-аккаунте dtp_kz, передает Zakon.kz.

Ничем хорошим эта затея не закончилась. Видимо, водитель бусика переволновался. Он резко тронулся, но не вперед, а назад. Произошло столкновение.


Загрузка...

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...