Игра в перетягивание машин в Алматы завершилась столкновением
Видимо, водитель бусика переволновался. Он резко тронулся, но не вперед, а назад.
Забаву с перетягиванием минивэна Mitsubishi Delica и легковой иномарки BMW затеяли молодые люди. Похоже, их приятели снимали игру на видео, которое теперь размещено в Instagram-аккаунте dtp_kz, передает Zakon.kz.
Ничем хорошим эта затея не закончилась. Видимо, водитель бусика переволновался. Он резко тронулся, но не вперед, а назад. Произошло столкновение.
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