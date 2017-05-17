Игра в перетягивание машин в Алматы завершилась столкновением

Видимо, водитель бусика переволновался. Он резко тронулся, но не вперед, а назад.

Забаву с перетягиванием минивэна Mitsubishi Delica и легковой иномарки BMW затеяли молодые люди. Похоже, их приятели снимали игру на видео, которое теперь размещено в Instagram-аккаунте dtp_kz, передает Zakon.kz.

Ничем хорошим эта затея не закончилась. Видимо, водитель бусика переволновался. Он резко тронулся, но не вперед, а назад. Произошло столкновение.