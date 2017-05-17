В Алматы водитель попал в тяжелое ДТП на только что купленной машине

Вечером 16 мая в Алматы произошла авария, пострадали четыре человека, передает корреспондент Zakon.kz.

На пересечении улиц Папанина и Кожедуба столкнулись автомашины «Лада» и Ssang Yong. «Лада» двигалась на юг по Папанина, внедорожник – по Кожедуба на запад. За рулем Ssang Yong сидела женщина, которая сказала, что она местный житель, поэтому удивительно, что она не знает про этот аварийно-опасный перекресток. Она решила проскочить перекресток, в результате чего произошло столкновение.

Удар был такой силы, что «Ладу» закрутило по дороге, а Ssang Yong после аналогичных движений выбросило на бетонные блоки отбойника, после чего машина повисла на них.

В результате ДТП пострадали три человека из «Лады». По словам очевидцев, водителя в крайне тяжелом состоянии и двух его пассажирок госпитализировали.

Подъехавшие на место аварии родственники пострадавшего водителя рассказали, что он только сегодня купил и оформил автомобиль.

Позднее женщине, сидевшей в Ssang Yong, стало плохо, ей также вызвали скорую.



